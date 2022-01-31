YouTube обновил мобильное приложение

YouTube решил обновить свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Приложение получило новый интерфейс.
Об этом пишет GSMArena.
Что же изменилось:
Музыкальные видео также получили некоторое обновление. Теперь во время прослушивания песни появилась возможность сразу перейти к настройке плеера.
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