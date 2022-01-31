YouTube обновил мобильное приложение

YouTube решил обновить свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Приложение получило новый интерфейс.

Об этом пишет GSMArena.

Что же изменилось:

плеер получил пользовательский интерфейс, который содержит новые элементы в полноэкранном режиме;

во время просмотра видео слева доступны кнопки «Нравится» и «Не нравится»;

появилась возможность быстро перейти к комментариям;

среди дополнительных кнопок — «Сохранить в плейлист», а также «Поделиться»;

справа есть вкладка «Дополнительные видео», которая предлагает рекомендуемый контент.

Музыкальные видео также получили некоторое обновление. Теперь во время прослушивания песни появилась возможность сразу перейти к настройке плеера.