Boeing запускает новую модель самолета после сделки с Qatar Airways

Boeing заявил о запуске новой модели грузового самолета 777-8 Freighter после подписания контакта на $20 млрд с Qatar Airways. По заявлению производителя, авиалайнер станет самым большим в истории авиации среди грузовых самолетов с 2-мя двигателями.
Согласно сделке, которую оформили в Белом доме в Вашингтоне, Qatar Airways купит до 50 777-8 Freighter. Твердый заказ включает 34 авиалайнера. Еще 16 самолетов авиакомпания сможет докупить позже, поскольку оформила опционы — права на покупку в будущем. Они резервируют за Qatar Airways право на первоочередное получение воздушных судов.
Цена сделки — почти половина всего бюджета Украины за 2022 год. Хотя сумма выглядит внушительной, по факту платежи могут быть значительно меньше. Производители предоставляют негласные скидки своим крупным заказчикам, особенно если речь идет о покупке новой модели.
777-8 Freighter по заявлению Boeing сможет перевозить до 118 тонн коммерческих грузов на расстояние 8 100 км. Производитель отмечает, что подобная дальность позволит совершать меньше промежуточных посадок на дозаправку. Это значит, что при перевозке грузов на дальние расстояния авиакомпании смогут сэкономить на оплате сборов в промежуточных аэропортах.
Экономичность самолету обеспечат более легкие крылья из композитного углеродного волокна и новые двигатели.
Первая поставка 777-8 Freighter в Qatar Airways запланирована на 2027 год.
Qatar Airways также подписала меморандум на возможную поставку в будущем до 50 пассажирских среднемагистральных самолетов Boeing 737-10 (ранее Boeing 737 MAX 10).
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