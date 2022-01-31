Какие основные причины побудили украинцев уволиться в 2021-2022 годах

Согласно последнему исследованию Work.ua о том, почему украинцы увольняются, основной причиной оказался низкий уровень заработной платы. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине, узнал, что мотивирует сотрудников, кроме финансов, покидать свои рабочие места.
Согласно результатам опроса, выгорание на работе имело большое значение в течение 2021−2022 годов, но желание расти в компании, на своем посту, преобладало.
Так, 27% ответили, что уволились или увольняются, потому что не чувствуют, что растут на своей должности. Если человек не видит возможности продвижения по карьерной лестнице, не знает, к чему должен стремиться в компании, и чувствует скуку на работе — он теряет мотивацию.
Выгорание заняло второе место в рейтинге. Этот вариант выбрали 26% респондентов. Из-за переработки, большого пула обязанностей и крайне высокую интенсивности специалист не просто истощит свои ресурсы и перестанет эффективно работать, а может вообще уволиться. Последствиями выгорания могут быть депрессия, избегание выполнения рабочих задач и проявления агрессии.
«Меня не ценили» — такой ответ выбрали 20% людей, которые уволились в течение 2021−2022 годов. Когда работодатель не демонстрирует сотруднику его важность в команде, человек теряет мотивацию и не получает удовольствия от работы. На практике многие специалисты увольняются от такого начальника, даже если он предложил повышение зарплаты.
12% респондентов ответили, что уволились из-за переезда, 8% – что у них не сложились отношения с работодателем и коллективом, 4% отказали в повышении, 2% открыли свой бизнес и 1% сделали более выгодное предложение.
Инфографика: Work.ua
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