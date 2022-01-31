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Американцы разработали беспилотную «комнату на колесах» (фото)

Калифорнийская компания Alpha Motor Corporation, известная необычными концептами в ретро-стиле, представила свой новый проект – беспилотник Room («комната»). Компактный автомобиль длиной 3,85 метра действительно выглядит как комната на колесах: дверь, внутри – диван, столики и планшеты. В движение Room приводит электрическая силовая установка, которая обеспечивает максимальную скорость всего 40 километров в час. Запас хода на одном заряде тоже очень скромный по меркам современных электрокаров – около 320 км.

Салон рассчитан на четырех пассажиров, причем место для водителя отсутствует – из этого можно сделать вывод, что Room соответствует высшему уровню автономности и не требует вмешательства со стороны человека. Заявленный полный привод, ускоренная зарядка, премиальная аудиосистема, 14-дюймовые диски и оптика. Бонусом к электрокару прилагается самокат.

Американская компания имеет достаточно большую линейку электромобилей, все они базируются на платформе AMP (Automobile Modular Platform). Вариантов силовых установок несколько: например, для анонсированного в начале 2021 года кросс-купе Jax доступны версии с одним или двумя электромоторами (передний и полный привод соответственно) и безальтернативных батарей на 75 киловатт-часов.

Старт серийного производства машин Alpha запланирован на 2023 год. При этом компания уже принимает заказы на некоторые модели, например, упомянутый Jax будет стоить 32-39 тысяч долларов.

По материалам MMR
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