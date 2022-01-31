Kia отзывает 400 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

В США компания Kia отзывает 410 619 автомобилей 2017-2019 модельных годов. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, у этих автомобилей при ДТП могут не сработать подушки безопасности.

В частности, под эту сервисную кампанию попали автомобили Kia Forte Koup 2017 модельного года, Forte 2017-2018 модельных годов, а также Kia Sedona, Soul, и Soul EV 2017-2019 модельных годов.

У этих автомобилей крышка блока управления подушками безопасности может задеть микросхему памяти на печатной плате и повредить электрическую цепь. В результате подушки безопасности при дорожной аварии могут не сработать.



На данный момент компании Kia не известно ни об одной травме или смертельном случае, связанным с этим дефектом. Однако, в США есть почти тысяча жалоб на проблемы с подушками безопасности у вышеуказанных автомобилей.