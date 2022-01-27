Ждут ли PayPal в Украине: в НБУ расставили все точки над «i»

Нацбанк не видит препятствий для выхода международной платежной системы PayPal на украинский рынок.

Об этом в беседе с Украинским капиталом заявил Андрей Поддерегин, который возглавляет департамент платежных систем НБУ, сообщает Banker.ua.

По словам Андрея Поддерегина, перспективы выхода PayPal на рынок Украины зависят от самой компании — Национальный банк, со своей стороны, никаких препятствий для работы международной платежной системы в стране не видит и готов к сотрудничеству.

Как отмечают в НБУ, бизнес-стратегия компании PayPal по ее выхода на зарубежные рынки учитывает сразу несколько факторов, среди которых и условия авторизации на том или ином рынке. Кроме того, добавляет Андрей Поддерегин, компания принимает во внимание и другие бизнес-факторы.

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Сейчас Нацбанк и Минцифры находятся в контакте с PayPal: украинская сторона объяснила компании особенности регулирования в стране и озвучила перечень условий, выполнение которых необходимо для авторизации международной платежной системы на нашем рынке.

Однако, констатируют в НБУ, украинский регулятор все еще не получил от PayPal каких-либо бумаг, свидетельствующих о намерении компании работать в нашей стране.

Что же касается работы на украинском рынке других крупных игроков, то, по словам Андрея Поддерегина, в 2021-м в Украину зашли TransferGo (система международных переводов), Paysera, а также карточные платежные системы из США и Японии — Diners Club International и JCB Payment System. Плюс возможности входа в Украину изучает финтех поставщик услуг Revolute.

В то же время, в части карточных электронных платежных средств 99% украинского рынка сегодня занимают Mastercard и Visa — новым участникам необходимо будет искать свою нишу, добавляют в НБУ.

Платежная система PayPal присутствует на 190 рынках и в 24 валютах во всем мире. Число активных счетов, по данным компании, достигло 325 млн.

PayPal, владельцем которой с 2002 года является eBay, позиционируется как простой и безопасный способ расчетов в сети Интернет. Штаб-квартира компании, работающей на рынке с 1998 года, расположена в Сан-Хосе (Калифорния, США).