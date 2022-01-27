Ждут ли PayPal в Украине: в НБУ расставили все точки над «i»

Нацбанк не видит препятствий для выхода международной платежной системы PayPal на украинский рынок.
Об этом в беседе с Украинским капиталом заявил Андрей Поддерегин, который возглавляет департамент платежных систем НБУ, сообщает Banker.ua.
По словам Андрея Поддерегина, перспективы выхода PayPal на рынок Украины зависят от самой компании — Национальный банк, со своей стороны, никаких препятствий для работы международной платежной системы в стране не видит и готов к сотрудничеству.
Как отмечают в НБУ, бизнес-стратегия компании PayPal по ее выхода на зарубежные рынки учитывает сразу несколько факторов, среди которых и условия авторизации на том или ином рынке. Кроме того, добавляет Андрей Поддерегин, компания принимает во внимание и другие бизнес-факторы.
Читайте также: PayPal рассматривают возможность запуска собственного стейблкоина
Сейчас Нацбанк и Минцифры находятся в контакте с PayPal: украинская сторона объяснила компании особенности регулирования в стране и озвучила перечень условий, выполнение которых необходимо для авторизации международной платежной системы на нашем рынке.
Однако, констатируют в НБУ, украинский регулятор все еще не получил от PayPal каких-либо бумаг, свидетельствующих о намерении компании работать в нашей стране.
Что же касается работы на украинском рынке других крупных игроков, то, по словам Андрея Поддерегина, в 2021-м в Украину зашли TransferGo (система международных переводов), Paysera, а также карточные платежные системы из США и Японии — Diners Club International и JCB Payment System. Плюс возможности входа в Украину изучает финтех поставщик услуг Revolute.
В то же время, в части карточных электронных платежных средств 99% украинского рынка сегодня занимают Mastercard и Visa — новым участникам необходимо будет искать свою нишу, добавляют в НБУ.
Платежная система PayPal присутствует на 190 рынках и в 24 валютах во всем мире. Число активных счетов, по данным компании, достигло 325 млн.
PayPal, владельцем которой с 2002 года является eBay, позиционируется как простой и безопасный способ расчетов в сети Интернет. Штаб-квартира компании, работающей на рынке с 1998 года, расположена в Сан-Хосе (Калифорния, США).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%10 ч. назад - 1535 7
СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняетсяВчера, 09:14 - 780 3
Налоговая амнистия: нужно ли декларировать общий домПозавчера, 20:05 - 1637 2
Кого из украинцев не будут призывать в армию с 2024 года - разъяснение МинбороныОколо часа назад - 322 1
Зеленский заявил о стабилизации гривны и отсутствии рисков для нее2 ч. назад - 254 1
Межбанк: почему курс доллара неожиданно пошел вверхВчера, 18:19 - 2245
«Слуга народа» объяснила, изменится ли пенсионный возраст после очередной реформы6 ч. назад - 2095
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%10 ч. назад - 1535 7
Межбанк: валютная лихорадка только усилится7 ч. назад - 1254
Mitsubishi отзывает 17 тысяч кроссоверов OutlanderВчера, 22:39 - 1071
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Позавчера, 12:40 - 1151 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 897
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2176
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1169 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 977 1