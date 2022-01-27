0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 451 0

Ждут ли PayPal в Украине: в НБУ расставили все точки над «i»

Ждут ли PayPal в Украине: в НБУ расставили все точки над «i»

Нацбанк не видит препятствий для выхода международной платежной системы PayPal на украинский рынок.

Об этом в беседе с Украинским капиталом заявил Андрей Поддерегин, который возглавляет департамент платежных систем НБУ, сообщает Banker.ua.

По словам Андрея Поддерегина, перспективы выхода PayPal на рынок Украины зависят от самой компании — Национальный банк, со своей стороны, никаких препятствий для работы международной платежной системы в стране не видит и готов к сотрудничеству.

Как отмечают в НБУ, бизнес-стратегия компании PayPal по ее выхода на зарубежные рынки учитывает сразу несколько факторов, среди которых и условия авторизации на том или ином рынке. Кроме того, добавляет Андрей Поддерегин, компания принимает во внимание и другие бизнес-факторы.

Читайте также: PayPal рассматривают возможность запуска собственного стейблкоина

Сейчас Нацбанк и Минцифры находятся в контакте с PayPal: украинская сторона объяснила компании особенности регулирования в стране и озвучила перечень условий, выполнение которых необходимо для авторизации международной платежной системы на нашем рынке.

Однако, констатируют в НБУ, украинский регулятор все еще не получил от PayPal каких-либо бумаг, свидетельствующих о намерении компании работать в нашей стране.

Что же касается работы на украинском рынке других крупных игроков, то, по словам Андрея Поддерегина, в 2021-м в Украину зашли TransferGo (система международных переводов), Paysera, а также карточные платежные системы из США и Японии — Diners Club International и JCB Payment System. Плюс возможности входа в Украину изучает финтех поставщик услуг Revolute.

В то же время, в части карточных электронных платежных средств 99% украинского рынка сегодня занимают Mastercard и Visa — новым участникам необходимо будет искать свою нишу, добавляют в НБУ.

Платежная система PayPal присутствует на 190 рынках и в 24 валютах во всем мире. Число активных счетов, по данным компании, достигло 325 млн.

PayPal, владельцем которой с 2002 года является eBay, позиционируется как простой и безопасный способ расчетов в сети Интернет. Штаб-квартира компании, работающей на рынке с 1998 года, расположена в Сан-Хосе (Калифорния, США).

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.