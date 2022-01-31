Материнская компания Google отчиталась о рекордной выручке за квартал

Alphabet отчитался о рекордной квартальной выручке в $75,3 млрд. За весь год выручка компании составляет $257,6 млрд.
Материнская компания Google — Alphabet — отчиталась о рекордной квартальной выручке в $75,3 млрд (рост на 32%), которая превзошла ожидания, передает Reuters.
Высокая выручка стимулировала рост рекламного бизнеса в интернете за счет потребителей, использующих поиск Google во время совершения онлайн-покупок. В то же время рекламодатели увеличили свои маркетинговые бюджеты.
Выручка от рекламы составляет $61,2 млрд за квартал, на 33% больше год к году. При этом квартальная выручка от рекламы на YouTube составила $8,6 млрд, на поиск пришлось $43,3 млрд.
Квартальная прибыль Alphabet увеличилась на 89% до $76 млрд. Общие затраты компании в 2021 году выросли на 27% до $178,9 млрд, поскольку компания начала восстанавливать допандемические темпы найма и строительства.
По итогам всего 2021 года выручка Alphabet выросла на 41% до рекордных $258 млрд. Всего на рекламный бизнес Google (включая YouTube) пришлось 81% доходов Alphabet.
Отмечается, что второстепенные подразделения Google, в том числе Cloud, также смогли нарастить выручку. Так, квартальная прибыль Google Cloud выросла на 45% до $5,5 млрд. Операционные убытки подразделения сократились на 45% до $3,1 млрд.
Кроме того, Alphabet отчитался о квартальном рекорде продаж смартфонов Google Pixel в праздничный сезон.
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