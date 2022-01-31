Lexus в 2021 году продал почти рекордное количество автомобилей

Компания Lexus в 2021 году продала во всем мире 760 012 автомобилей. Это всего почти на 5 тысяч автомобилей меньше, чем в 2019 году, который стал рекордным годом по продажам за всю историю этого японского люксового автопроизводителя.
Больше всего автомобилей Lexus (332 000) в 2021 году продали в Северной Америке. Там продажи увеличились на 12%. Это произошло в основном благодаря большой популярности кроссоверов Lexus RX и NX, а также седана ES.
Lexus в 2021 году продал во всем мире 495 664 кроссовера. То есть они составили около 65% от всего объема продаж этой компании. Также были очень хорошие продажи среди гибридных моделей этого автопроизводителя.
Представители Lexus утверждают, что в 2021 году их компания могла установить новый рекорд по продажам. Однако, этому помешал глобальный дефицит микрочипов и электронных компонентов, из-за чего пришлось сократить производство.
В Китае в прошлом году продали 227 000 автомобилей Lexus (+1%), а в Европе – 72 000 (+2%).
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