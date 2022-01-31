0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Lexus в 2021 году продал почти рекордное количество автомобилей

Lexus в 2021 году продал почти рекордное количество автомобилей

Компания Lexus в 2021 году продала во всем мире 760 012 автомобилей. Это всего почти на 5 тысяч автомобилей меньше, чем в 2019 году, который стал рекордным годом по продажам за всю историю этого японского люксового автопроизводителя.

Больше всего автомобилей Lexus (332 000) в 2021 году продали в Северной Америке. Там продажи увеличились на 12%. Это произошло в основном благодаря большой популярности кроссоверов Lexus RX и NX, а также седана ES.

Lexus в 2021 году продал во всем мире 495 664 кроссовера. То есть они составили около 65% от всего объема продаж этой компании. Также были очень хорошие продажи среди гибридных моделей этого автопроизводителя.

Представители Lexus утверждают, что в 2021 году их компания могла установить новый рекорд по продажам. Однако, этому помешал глобальный дефицит микрочипов и электронных компонентов, из-за чего пришлось сократить производство.

В Китае в прошлом году продали 227 000 автомобилей Lexus (+1%), а в Европе – 72 000 (+2%).

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.