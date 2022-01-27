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В Сумах изъяли «черную кассу» на 3,5 млн грн

В Сумах изъяли «черную кассу» на 3,5 млн грн

Сотрудники ГБР изъяли почти 3,5 млн грн, которые могут быть «черной кассой» должностных лиц Госслужбы по безопасности на транспорте.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По данным правоохранителей, во время расследования был задержан старший государственный инспектор отдела государственного надзора в Сумской области, который требовал деньги у местного автоперевозчика, который занимался грузовыми перевозками.

«Он угрожал перевозчику созданием искусственных проблем и привлечением к административной ответственности, если коммерсант не будет платить регулярную „дань“», — говорится в сообщении.

Известно, что для передачи взяток чиновник привлек посредника. В целом он получил 30 тыс. грн неправомерной выгоды. Впоследствии во время очередной оплаты «откупных» правоохранители задержали госинспектора «на горячем».

Кроме того, во время обыска по месту жительства посредника сотрудники ГБР обнаружили почти 3,5 млн грн, часть из которых хранилась в долларовом эквиваленте. По версии следствия — это так называемая «черная касса» злоумышленников.

В рамках досудебного расследования следователи устанавливают происхождение наличных и возможных соучастников противоправной схемы.

Инспектору сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также установлено, что правоохранители уже задерживали этого чиновника в 2017 году, когда он организовал беспрепятственный пропуск перегруженных автомобилей. Тогда в качестве взятки он получил талоны на 150 литров дизтоплива. Суд первой инстанции признал его виновным, но чиновник начал обжаловать решение.

Апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение, которое вновь признало его виновным. Однако он обжаловал и это решение. Сейчас дело рассматривается в апелляционном суде.

По материалам Espreso.tv
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