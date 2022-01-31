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Что делать, чтобы получать достойную пенсию? Третьякова дала совет 40-летним

Что делать, чтобы получать достойную пенсию? Третьякова дала совет 40-летним

Для того чтобы в почтенном возрасте иметь достойный уровень жизни, украинцам, которым сейчас по 40 лет, стоит накапливать средства.

Такое мнение в интервью «Главкому» высказала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Солидарный уровень (пенсионного обеспечения. — Ред.) — это лишь подстраховка на случай, если человек все потерял. Большинство демократических стран дает возможность людям накапливать. В результате пенсионной реформы украинцы тоже будут накапливать», — отметила политик.

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Галина Третьякова добавила, что законопроектом, которым вводятся накопительные пенсионные счета, предусмотрено также наследование накоплений в случае, если человек, на которого был открыт счет, не доживет до пенсии.

«Эти накопления наследуются: либо в соответствии с Гражданским кодексом, либо человек может назначить кого-то. Причем есть два механизма использования этих средств: либо для немедленного использования, либо же для пенсионного обеспечения наследника», — пояснила Третьякова.

Напомним, согласно обработанному и переданному на рассмотрение Верховному Совету для повторного рассмотрения в первом чтении «Проекту Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», в течение 2022 года правительство должно создать Уполномоченный пенсионный фонд. После этого для каждого гражданина, который на сегодня является наемным работником, и которому менее 55 лет, будут открыты накопительные счета, на которые ежемесячно будут поступать средства из двух источников — единых социальных взносов (ЕСВ) и государственного бюджета.

По материалам Главком
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