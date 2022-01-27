Январь стал одним из худших месяцев для рынка акций США

Январь 2022 года стал худшим началом года со времен финансового кризиса для американского фондового рынка.

Об этом пишет Financial Times.

Как отдельный месяц прошедший январь стал худшим на фондовых рынках с марта 2020 года, а как начало года — худшим с 2009 года.

Индекс S&P 500 упал на 5,3%, технологический Nasdaq Composite — на 9%. В минусе 10 из 11 отраслевых секторов S&P.

От звания худшего в истории январь этого года спасли два последних торговых дня — пятница и понедельник — когда S&P отрос на 4%.

«Вопрос сейчас в том, достигнуто ли локальное дно и сможет ли следующая неделя отчетностей (Amazon, Alphabet и Meta) улучшить настроения инвесторов, даже если учесть неплохой макроэкономический контекст», — пишет издание.

Исторические ряды придают оптимизма — в среднем по годам, когда индекс S&P в январе падал более чем на 5%, рост за весь год достигал лишь 2,7%, отмечает WSJ.