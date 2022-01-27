Как изменились цены на новостройки Киева за год (инфографика)

В январе 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась. Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, узнал, как изменились цены.
Согласно данным портала СтройОбзор, цена в первый месяц года, по сравнению с декабрем 2021-го, выросла на 3% и составила 39 800 грн за кв. м (в декабре – 38 600 грн за кв. м). По сравнению с показателями января 2021 года цена также поднялась. Цены за год увеличились на 16%.
В прошедшем месяце значительные изменения были практически во всех классах. При этом цены поползли вверх во всех классах, кроме «комфорта» и «де-люкса».
Эконом. В эконом-классе цена поднялась вверх. На сегодня средняя стоимость квадратного метра в этом классе составляет 27 500 грн. Это на 5% выше, чем в декабре и на 38% выше, чем годом ранее.
Комфорт. С «комфортом» ситуация другая – цена снизилась. В январе стоимость «квадрата» составила 34 400 грн, или на 1% ниже прошлого месяца. За год стоимость увеличилась на 26%.
Бизнес. В январе бизнес-класс продолжал расти в цене. Стоимость, по сравнению с последним месяцем года, поднялась на 4% и составляет 63 300 грн за кв. м. Это на 24% больше, чем в январе 2021-го.
Премиум. В классе «премиум» изменения также произошли. В январе цена составила 93 500 грн за кв. м. Если говорить о процентном соотношении с декабрем, то речь идет о повышении на 2%, если с прошлым годом – на 18%.
Де-люкс. Незначительное понижение показал класс «де-люкс». На сегодня средняя стоимость метра квадратного составляет 115 900 грн. Этот показатель на 0,5% ниже, чем в декабре 2021-го, но на 12% выше, чем в январе 2021 года.
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