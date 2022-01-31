Назван самый ожидаемый смартфон 2022 года

Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года. В топ среди пользователей и журналистов вошли смартфоны Apple и Samsung.

Об этом сообщается в агентстве Mozillion.

Рейтинг моделей возглавил iPhone 14. Устройство получило 1,1 миллиона упоминаний. В тройку самых ожидаемых смартфонов входят Galaxy S22 Ultra и iPhone SE. Флагман компании Samsung получил 518 тысяч упоминаний, а бюджетный гаджет компании Apple – 285 тысяч упоминаний. Анонс устройств ожидается в первой половине 2022 года.

Остальные места первой десятки рейтинга заняли устройства китайских компаний. Среди них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Также в десятку самых ожидаемых смартфонов 2022 года попал телефон Nokia X50.

Самые ожидаемые смартфоны 2022 года:

Apple iPhone 14

Samsung Galaxy S22

Apple iPhone SE 3

Vivo V23

Xiaomi 12

Oppo Reno 7

OnePlus 10

Realme GT 2

Nokia X50

Honor Magic 3

Аналитики компании Mozillion провели оценку социальных сетей и медиа. На основе статей в изданиях и публикациях потребителей они назвали самый популярный смартфон из тех, которые выйдут в 2022 году.