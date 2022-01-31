0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 219 0

Назван самый ожидаемый смартфон 2022 года

Назван самый ожидаемый смартфон 2022 года

Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года. В топ среди пользователей и журналистов вошли смартфоны Apple и Samsung.

Об этом сообщается в агентстве Mozillion.

Рейтинг моделей возглавил iPhone 14. Устройство получило 1,1 миллиона упоминаний. В тройку самых ожидаемых смартфонов входят Galaxy S22 Ultra и iPhone SE. Флагман компании Samsung получил 518 тысяч упоминаний, а бюджетный гаджет компании Apple – 285 тысяч упоминаний. Анонс устройств ожидается в первой половине 2022 года.

Остальные места первой десятки рейтинга заняли устройства китайских компаний. Среди них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Также в десятку самых ожидаемых смартфонов 2022 года попал телефон Nokia X50.

Самые ожидаемые смартфоны 2022 года:

  • Apple iPhone 14
  • Samsung Galaxy S22
  • Apple iPhone SE 3
  • Vivo V23
  • Xiaomi 12
  • Oppo Reno 7
  • OnePlus 10
  • Realme GT 2
  • Nokia X50
  • Honor Magic 3

Аналитики компании Mozillion провели оценку социальных сетей и медиа. На основе статей в изданиях и публикациях потребителей они назвали самый популярный смартфон из тех, которые выйдут в 2022 году.

По материалам РБК
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.