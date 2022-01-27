Киностудию имени Довженко решили сдать в аренду на пять лет

Помещения павильонов киевской киностудии имени Александра Довженко выставлены на аукцион для аренды.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИУ), общая площадь помещений составляет 2671,2 квадратных метра. Расположены они по адресу: проспект Победы, 44.

ФГИУ планирует сдавать в аренду павильоны на пять лет, а стартовая ежемесячная цена – 581 161,95 грн.



Чтобы стать полноправным арендатором помещений знаменитого и выгодно расположенного помещения, необходимо подать заявку на аукцион до 8 часов вечера 13 февраля 2022 года.