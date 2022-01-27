Ни у одного пункта обмена валют вы не увидите очереди - Новак о причинах девальвации

У экспертов разные мнения относительно текущей ситуации на валютном рынке. 2022 год начался с курсом 27,27 грн/долл. Но сразу после новогодних праздников стоимость доллара начала расти. Максимального пика она достигла 27 января, когда украинские банки продавали американскую валюту по 29,05 грн/долл.

Свое мнение высказал Finance.ua кандидат экономических наук, политолог, общественный деятель Андрей Новак.

“Процесс девальвации гривны власти объясняют одной причиной – паникой от скопления российских войск у украинских границ. Я считаю, что это лишь ширма для прикрытия того, что на самом деле происходит. Проедьтесь по всей Украине – ни у одного пункта обмена валют вы не увидите очереди из пяти человек, а паники и подавно”, – отметил он.

Зато есть спекуляции на межбанковском валютном рынке при соучастии руководства НБУ. Потому что только те, кто владеют первичной информацией, как каждый торговый день на валютной бирже будет действовать или не будет действовать НБУ, с какими именно интервенциями, – только эти люди могут играть на колебаниях курса.

Каждый торговый день 10 или 20 копеек превращаются в их миллионные заработки.

“Кроме того, Украина, по сравнению с Россией, – в прямо противоположной международной диспозиции. Это логично, что в условиях санкций и вероятного их усиления девальвирует российский рубль, обваливаются цены на акции российских компаний на фондовом рынке. А вот Украина имеет всестороннюю поддержку. И тут вдруг у нас начинается девальвация гривны. Напомню, что весной 2021 года во время скопления российских войск на украинских границах гривна даже укреплялась. Это тоже указывает на то, что девальвация искусственная”, -сказал Новак.

Как распределять активы. Тем, кто все-таки имеет «лишние» средства, я рекомендую распределять их на три уровня корзины: гривна, доллар, евро. Конечно, деньги надо держать не «под подушкой», потому что «под подушкой» ничего не растет. Держите в банковской системе – там начисляется процент, и вы полностью или хотя бы частично компенсируете себе инфляцию за счет процентов по депозитам. За гривну вы будете иметь самые высокие проценты. А доллар и евро в случае девальвации компенсируют то, что теряется на гривне.

Для тех, кто имеет большие ресурсы: сейчас время для покупки земельных участков и недвижимости. Цены на них ниже уже не будут – стоимость всех активов в Украине будет только расти.

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