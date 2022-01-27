Иностранный бизнес в Украине: сколько заплатили налогов и вывели дивидендов (инфографика)

Объем репатриации дивидендов из Украины в 2021 году превысил ожидания Национального банка: при прогнозируемых 3,3 млрд долларов он составил 10 млрд (272,8 млрд грн по курсу на конец года). Рассказываем, каким был объем репатриации дивидендов за последние пять лет, а также сколько налога на прибыль уплатили иностранные предприятия.

В 2017 году предприятия, созданные при участии иностранных инвесторов, уплатили в госбюджет 6,4 млрд грн налога на прибыль, в местные бюджеты – 0,8 млрд. От иностранных юридических лиц поступило в государственный и местные бюджеты 4,2 млрд и 0,5 млрд грн соответственно.

Объем репатриации дивидендов (выплата дивидендов компанией, зарегистрированной в Украине, инвесторам из других стран) составил 1,8 млрд долларов.

В 2018 году поступления от налога на прибыль увеличились. Предприятия, созданные при участии иностранных инвесторов, уплатили 10,4 млрд в госбюджет и 1,2 млрд в местные бюджеты. А иностранные юрлица – 5,1 млрд и 0,6 млрд грн соответственно.

Объем репатриации дивидендов увеличился до 3,3 млрд долларов.

За 2019 год было уплачено в госбюджет 14 млрд грн от предприятий, доля в которых принадлежит иностранцам, и 4,7 млрд от иностранных юридических лиц. Местные бюджеты получили от них 1,6 млрд и 0,5 млрд грн соответственно. Объем репатриации дивидендов составил 3,1 млрд долларов.

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В 2020 году госбюджет получил 13,3 млрд грн налога на прибыль от предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов, и 7,4 млрд от иностранных юрлиц. Местные бюджеты получили 1,5 млрд и 0,8 млрд грн соответственно.

Объем репатриации дивидендов вырос в 2020-м до 3,7 млрд долларов.

За прошлый год в госбюджет поступило налога на прибыль: 18,8 млрд грн – от предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов, 10,3 млрд – от иностранных предприятий. Местные бюджеты получили 2,1 млрд и 1,1 млрд грн.

Объем репатриации дивидендов увеличился до 10 млрд долларов.