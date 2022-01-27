0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 147 0

Иностранный бизнес в Украине: сколько заплатили налогов и вывели дивидендов (инфографика)

Иностранный бизнес в Украине: сколько заплатили налогов и вывели дивидендов (инфографика)

Объем репатриации дивидендов из Украины в 2021 году превысил ожидания Национального банка: при прогнозируемых 3,3 млрд долларов он составил 10 млрд (272,8 млрд грн по курсу на конец года). Рассказываем, каким был объем репатриации дивидендов за последние пять лет, а также сколько налога на прибыль уплатили иностранные предприятия.

В 2017 году предприятия, созданные при участии иностранных инвесторов, уплатили в госбюджет 6,4 млрд грн налога на прибыль, в местные бюджеты – 0,8 млрд. От иностранных юридических лиц поступило в государственный и местные бюджеты 4,2 млрд и 0,5 млрд грн соответственно.

Няня для инвестора: что предлагает Украина

Объем репатриации дивидендов (выплата дивидендов компанией, зарегистрированной в Украине, инвесторам из других стран) составил 1,8 млрд долларов.

В 2018 году поступления от налога на прибыль увеличились. Предприятия, созданные при участии иностранных инвесторов, уплатили 10,4 млрд в госбюджет и 1,2 млрд в местные бюджеты. А иностранные юрлица – 5,1 млрд и 0,6 млрд грн соответственно.

Объем репатриации дивидендов увеличился до 3,3 млрд долларов.

За 2019 год было уплачено в госбюджет 14 млрд грн от предприятий, доля в которых принадлежит иностранцам, и 4,7 млрд от иностранных юридических лиц. Местные бюджеты получили от них 1,6 млрд и 0,5 млрд грн соответственно. Объем репатриации дивидендов составил 3,1 млрд долларов.

Читайте также: НБУ зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций в Украину

В 2020 году госбюджет получил 13,3 млрд грн налога на прибыль от предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов, и 7,4 млрд от иностранных юрлиц. Местные бюджеты получили 1,5 млрд и 0,8 млрд грн соответственно.

Объем репатриации дивидендов вырос в 2020-м до 3,7 млрд долларов.

За прошлый год в госбюджет поступило налога на прибыль: 18,8 млрд грн – от предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов, 10,3 млрд – от иностранных предприятий. Местные бюджеты получили 2,1 млрд и 1,1 млрд грн.

Объем репатриации дивидендов увеличился до 10 млрд долларов.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.