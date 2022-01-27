Иностранный бизнес в Украине: сколько заплатили налогов и вывели дивидендов (инфографика)

Объем репатриации дивидендов из Украины в 2021 году превысил ожидания Национального банка: при прогнозируемых 3,3 млрд долларов он составил 10 млрд (272,8 млрд грн по курсу на конец года). Рассказываем, каким был объем репатриации дивидендов за последние пять лет, а также сколько налога на прибыль уплатили иностранные предприятия.
В 2017 году предприятия, созданные при участии иностранных инвесторов, уплатили в госбюджет 6,4 млрд грн налога на прибыль, в местные бюджеты – 0,8 млрд. От иностранных юридических лиц поступило в государственный и местные бюджеты 4,2 млрд и 0,5 млрд грн соответственно.
Объем репатриации дивидендов (выплата дивидендов компанией, зарегистрированной в Украине, инвесторам из других стран) составил 1,8 млрд долларов.
В 2018 году поступления от налога на прибыль увеличились. Предприятия, созданные при участии иностранных инвесторов, уплатили 10,4 млрд в госбюджет и 1,2 млрд в местные бюджеты. А иностранные юрлица – 5,1 млрд и 0,6 млрд грн соответственно.
Объем репатриации дивидендов увеличился до 3,3 млрд долларов.
За 2019 год было уплачено в госбюджет 14 млрд грн от предприятий, доля в которых принадлежит иностранцам, и 4,7 млрд от иностранных юридических лиц. Местные бюджеты получили от них 1,6 млрд и 0,5 млрд грн соответственно. Объем репатриации дивидендов составил 3,1 млрд долларов.
Читайте также: НБУ зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций в Украину
В 2020 году госбюджет получил 13,3 млрд грн налога на прибыль от предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов, и 7,4 млрд от иностранных юрлиц. Местные бюджеты получили 1,5 млрд и 0,8 млрд грн соответственно.
Объем репатриации дивидендов вырос в 2020-м до 3,7 млрд долларов.
За прошлый год в госбюджет поступило налога на прибыль: 18,8 млрд грн – от предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов, 10,3 млрд – от иностранных предприятий. Местные бюджеты получили 2,1 млрд и 1,1 млрд грн.
Объем репатриации дивидендов увеличился до 10 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране, – ГосстатВчера, 08:35 - 1569 15
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 2740 12
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 1642 9
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 1387 5
СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняетсяВчера, 09:14 - 575 3
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларахВчера, 10:01 - 6457 12
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 2740 12
В правительстве рассказали, как будут назначать пенсии предпринимателямВчера, 14:03 - 2052 1
Межбанк: почему курс доллара неожиданно пошел вверхВчера, 18:19 - 1976
Увеличение армии и более высокая зарплата военным - Зеленский подписал указВчера, 11:44 - 1651 3
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Позавчера, 12:40 - 948 2
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 847
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2080
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1133 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 959 1