0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Apple добавила поддержку AR-и VR-шлемов в новой версии iOS

Apple добавила поддержку AR-и VR-шлемов в новой версии iOS

На прошлой неделе Apple выпустила новую бета-версию iOS – iOS 15.4. И вот, благодаря энтузиастам, изучившим ее код, стало известно, что компания настроена достаточно серьезно к технологиям AR и VR.

Сообщается, что в новой iOS появилась новая функция – WebXR API. С ее помощью к iPhone и iPad в будущем можно будет подсоединить шлемы с дополненной и виртуальной реальностью для использования на вебсайтах.

Читайте также: Apple, Amazon, Google: эксперты назвали самые дорогие бренды мира

Соответствующая API в настоящее время отключена по умолчанию. Но даже если ее активировать, все равно не удастся протестировать функцию – на сегодня нет шлемов, которые можно было бы официально подсоединить к девайсам Apple.

Напомним, что в последние месяцы по сети ходит множество слухов, согласно которым Apple готовит к запуску собственный AR/VR-шлем. Якобы это будет премиальное устройство, цена которого составит от 2 тыс. долларов.

По материалам vsviti
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.