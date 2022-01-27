Apple добавила поддержку AR-и VR-шлемов в новой версии iOS

На прошлой неделе Apple выпустила новую бета-версию iOS – iOS 15.4. И вот, благодаря энтузиастам, изучившим ее код, стало известно, что компания настроена достаточно серьезно к технологиям AR и VR.
Сообщается, что в новой iOS появилась новая функция – WebXR API. С ее помощью к iPhone и iPad в будущем можно будет подсоединить шлемы с дополненной и виртуальной реальностью для использования на вебсайтах.
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Соответствующая API в настоящее время отключена по умолчанию. Но даже если ее активировать, все равно не удастся протестировать функцию – на сегодня нет шлемов, которые можно было бы официально подсоединить к девайсам Apple.
Напомним, что в последние месяцы по сети ходит множество слухов, согласно которым Apple готовит к запуску собственный AR/VR-шлем. Якобы это будет премиальное устройство, цена которого составит от 2 тыс. долларов.
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