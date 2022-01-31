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Цены на новостройки в Украине: где выросли больше (инфографика)

Цены на новостройки в Украине: где выросли больше (инфографика)

Среди украинских городов средние цены на первичное жилье выросли больше всего в Одессе – на 900 грн/м. кв. Однако дороже всего в Киеве, где средняя стоимость квадрата выше 35 000 грн.

Finance.ua узнал в ЛУН Місто, что по состоянию на 1 февраля 2022 года средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве выросла на 400 грн – до 35 400 грн.

  • Во Львове средняя цена выросла на 500 грн за квадрат – сейчас 22 200 грн.
  • В Одессе прирост в цене составил 900 грн – 23 900 грн за квадратный метр (в среднем).

Районы столицы. Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 75 000 грн., что на 5 900 грн. дороже, чем в январе. Самый дешевый – Деснянский район с 24 100 грн за квадрат, что на 200 грн дороже предыдущего месяца.

Пригород.

Средняя стоимость квадратного метра в пригороде также пошла в гору. Самыми дорогими стали жилые комплексы в Вышгороде – 26 500 грн., что на 3000 грн. дороже, чем в январе.

Самыми дешевыми оказались ЖК в левобережных городах-спутниках: 18500 грн за квадрат в Броварах и 19800 грн в Борисполе.

Львов. Во Львове самые дорогие квадраты тоже в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 43 100 грн, что на рекордные 7 600 грн дороже, чем в январе. Самое дешевое жилье сейчас в Сыхивском районе – 25 900 грн за квадрат.

Одесса. В этом месяце в Одессе самым дешевым районом стал Малиновский – 20 000 грн за м2, самым дорогим остается Приморский – 36 300 грн за м2, что на 3700 грн больше января.

Классы жилья. По состоянию на 1 февраля экономкласс в Киеве за месяц вырос на 1000 грн – в среднем стоит 24 000 грн за м2. Такая же ситуация и с комфортом – 28200 грн за м2. Жилье бизнескласса выросло в цене на 500 грн: с 52 900 до 53 400 грн за м2. Премиум совершил самый большой скачок – с 78 600 до 84 500 грн за м2.

Во Львове все цены выросли: экономкласс в среднем стоит 17 000 грн за м2, комфорт – 21 000 грн за м2, бизнес можно взять немного дороже цены киевского комфорта – 29 400 грн за м2, премиум – 38 900 грн за м2.

В Одессе квадратный метр в экономе в среднем стоит 17 000 грн/м2, комфорт – 20 600 грн/м2, бизнес – 25 700 грн/м2, премиум – 42 000 грн/м2.

По материалам Finance.UA
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