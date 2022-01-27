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Испания вводит визы для фрилансеров

Испания вводит визы для фрилансеров

Пандемия заставила немалое количество человек работать удаленно — дома, в кафе или на отдыхе. Это привело к введению различными странами специальных виз для цифровых кочевников.

Так, к списку государств, которые готовы принимать фрилансеров, присоединилась и курортная Испания. Там как раз планируют ввести такие визы.

Сейчас парламент Испании должен утвердить проект по «цифровым кочевникам» — digital nomad visa. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев.

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Если его примут, то приезжать в Испанию на 12 месяцев смогут иностранцы из всех стран. Им не потребуется оформлять вид на жительство — только специальную визу.

«В соответствии со стартапом Испании, иностранцы смогут жить и работать в стране от 6 до 12 месяцев, не нуждаясь в официальной рабочей визе, при условии, что получают, по крайней мере 80% своего дохода, работая на неиспанские компании», — говорится в сообщении.

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Как известно, получить визу могут те, кто удаленно работает на зарубежные компании и имеет документы, которые это подтвердят.

Визу разрешат продлить дважды. То есть, фрилансерам можно будет оставаться в стране непрерывно на протяжении 3 лет.

По материалам Телеканал 24
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