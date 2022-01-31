Сроки первой уплаты минимального налогового обязательства за землю

Первая уплата минимального налогового обязательства при пользовании землями сельскохозяйственного назначения состоится по результатам 2022 года – в феврале 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Уплачивать минимальное налоговое обязательство потребуется за использование земли, обрабатываемой незаконно и с которой получают и продают урожай, однако налоги не уплачивают в полном размере и часть дохода скрывают.

В Минагрополитики подчеркивают, что на тех аграриев, которые возделывают землю и официально уплачивают все налоги, эта норма Налогового Кодекса не повлияет.

Минимальное налоговое обязательство не определяется для земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности и/или на праве пользования и на 1 января 2022 года находились в пределах населенных пунктов.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 30 ноября 2021 года приняла во втором чтении законопроект №5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.