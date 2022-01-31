0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Сроки первой уплаты минимального налогового обязательства за землю

Сроки первой уплаты минимального налогового обязательства за землю

Первая уплата минимального налогового обязательства при пользовании землями сельскохозяйственного назначения состоится по результатам 2022 года – в феврале 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Уплачивать минимальное налоговое обязательство потребуется за использование земли, обрабатываемой незаконно и с которой получают и продают урожай, однако налоги не уплачивают в полном размере и часть дохода скрывают.

В Минагрополитики подчеркивают, что на тех аграриев, которые возделывают землю и официально уплачивают все налоги, эта норма Налогового Кодекса не повлияет.

Минимальное налоговое обязательство не определяется для земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности и/или на праве пользования и на 1 января 2022 года находились в пределах населенных пунктов.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 30 ноября 2021 года приняла во втором чтении законопроект №5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.
  • Документ среди прочего вводит минимальное налоговое обязательство для собственников земельных наделов площадью более 0,5 га. Планируется, что два года обязательство будет начисляться по ставке 4% оценочной стоимости земли на каждый дополнительный гектар, затем ставка возрастет до 5%.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.