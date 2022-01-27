Tesla купила железную дорогу в Германии: что по ней будут доставлять

Компания Илона Маска купила собственную железную дорогу, которая будет курсировать между городом Эркнер и Берлином в Германии. Это уже имеющаяся колея, которая ранее принадлежала немецкой региональной железнодорожной группе Dream.

Министерство инфраструктуры и национального планирования Германии подтвердило сделку еще на прошлой неделе. Конечной станцией сейчас является точка к югу от берлинского завода Tesla.

Зачем Tesla железная дорога? Как сообщают СМИ, Tesla купила железную дорогу, чтобы ее работникам было проще добираться на работу.

Это один из подготовительных шагов компании к полноценному открытию нового завода – так называемой гигафабрики, тестовый запуск которой состоялся в конце 2021 года, хотя пока без серийного производства автомобилей.

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Скоро должна заработать новая железнодорожная станция Fangschleuse, расположенная к северо-востоку от завода. После этого станция на юге будет закрыта, а Fangschleuse станет конечной.

Напомним, Tesla готовится к масштабному запуску нового завода возле Берлина. Компания планирует производить 1000 единиц электромобилей Model Y в неделю после начала производства в первом квартале 2022 года. Максимальный годовой объем производства немецкой гигафабрики Tesla составит 500 000 автомобилей.