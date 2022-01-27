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В Украине заработает Единый государственный реестр адресов

В Украине заработает Единый государственный реестр адресов

До конца 2022 года в Украине могут ввести единый государственный реестр адресов.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций на своей странице в Facebook.

«Это электронная система, которая будет содержать данные о наименовании топографических объектов — адреса зданий, названия административно-территориальных единиц, улиц, дорог и тому подобное. Разработка такого сервиса необходима для улучшения навигации экстренных служб, урегулирования предоставления почтовых адресов, унификации топографических данных», — сказано в сообщении.

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Поэтому Минрегион подготовил соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины. Он предусматривает создание таких новых баз данных:

  • Единого государственного реестра административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;
  • Единого государственного реестра автомобильных дорог;
  • Единого государственного реестра сооружений.

Информация из этих ресурсов будет формировать реестр адресов и обеспечивать его работу в ЕГЕССБ.

В соответствии с проектом постановления предусмотрено, что до 15 февраля Минрегион должен разработать минимально необходимые программные средства для ведения всех реестров. До 31 декабря текущего года планируется доработка систем, в частности, интеграция с Единым государственным веб-порталом электронных услуг «Портал Дія», и начало их использования.

По материалам Finance.UA
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