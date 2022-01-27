Большинство украинских предприятий ожидают сокращения численности сотрудников - опрос НБУ

Бизнес в начале года ухудшил оценки относительно деятельности своих предприятий.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно.

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В январе 2022 года он составлял 40.5 по сравнению с 48.6 в декабре 2021 года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.

Что повлияло на уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики:

традиционное для начала года ослабление деловой активности;

ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта.

Предприятия промышленности снизили оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: в январе секторальный индекс составил 42.9 (в декабре 2021 года – 49.0). Респонденты ухудшили оценки по объемам произведенной продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, в то же время прогнозировали рост остатков готовой продукции.

Ожидания предприятий торговли также ухудшились: секторальный индекс составлял в январе 40.7 по сравнению с 49.6 в декабре прошлого года. Предприятия ожидают замедления товарооборота и уменьшения объемов закупки товаров для продажи. Респонденты сектора и в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи и рост остатков товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг третий месяц подряд ожидают ухудшения своих экономических результатов: в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией секторальный индекс в январе снизился до 39.5 с 47.8 в предыдущем месяце. Респонденты настроены на уменьшение объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Вследствие сезонного сокращения экономической активности и значительного количества нерабочих дней секторальный индекс предприятий строительства в январе снизился до 33.0 из 47.2 в декабре 2021 года. Респонденты прогнозировали существенное сокращение объемов строительства, новых заказов и, как следствие, уменьшение объема закупки сырья и материалов.

Предприятия всех секторов экономики, участвующих в опросе, прогнозировали дальнейший рост цен на свою продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидают сокращения численности работников.

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