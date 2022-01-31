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Внешние заимствования в бюджеты: сколько средств использовала Украина (инфографика)

Внешние заимствования в бюджеты: сколько средств использовала Украина (инфографика)

Украина в течение прошлого года получила в госбюджет 208 млрд. гривен внешних заимствований. Какой объем средств из внешних заимствований в государственный и местные бюджеты использовала Украина в 2010-2021 годах.

В 2010 году Украина потратила 54,4 млрд грн внешних заимствований в государственный бюджет. В следующем году была израсходована половина этой суммы – 27,2 млрд внешних заимствований.

В 2012 году – 43 млрд грн заимствований, в 2013 году – 51,9 млрд грн, в 2014 году – 95 млрд грн.

В течение 2015 года Украина использовала 415,1 млрд грн внешних заимствований – на 336,8% больше, чем годом ранее. В 2016 году было использовано 61,3 млрд привлеченных средств, в 2017 году – 103,4 млрд грн, в 2018 году – 112,3 млрд грн, в 2019 году – 79,8 млрд грн.

В 2020 году было использовано на 213,9% больше внешних заимствований – 250,4 млрд грн.

За прошлый год Украина потратила 208,1 млрд. заемных средств.

Что касается заимствований в местные бюджеты, то ежегодно тратится плюс-минус одинаковая сумма.

  • В 2011 году использовали 2,4 млрд грн,
  • в 2012-2014 годах – по 0,01 млрд,
  • в 2015 году – 0,06 млрд,
  • в 2016 году – 0,05 млрд,
  • в 2017 году – 0,04 млрд,
  • в 2018 году – 0,1 млрд,
  • в 2019 году – 0,5 млрд,
  • в 2020 году – 0,4 млрд,
  • в 2021 году – 1 млрд.

Справка Finance.ua:

  • Украинский валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в 2021 году до $200 млрд. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин. «Отдельные показатели – на рекордных значениях в 2021 году. И, пожалуй, самый важный – это абсолютный показатель долларового ВВП Украины – $200 млрд», – сообщил он. Он добавил, что в истории независимой Украины размер ее экономики еще никогда не достигал этой отметки.
По материалам Слово и Дело
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