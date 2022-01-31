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Падение продаж автомобилей продолжится в 2022 году

Падение продаж автомобилей продолжится в 2022 году

Продажи автомобилей начала постепенно увеличиваться в начале прошлого года, в связи с восстановлением экономики после первого года пандемии, но с лета 2021 года вновь начали падать. Базовый прогноз продаж новых автомобилей в Европе на 2022 год также не слишком оптимистичен.

Об этом говорится в отчете аналитического агентства Eurostat. Интересно, что точных цифр не приводится, поскольку разброс в прогнозах очень большой.

Оптимистический прогноз агентства в следующем году предполагает 5% роста авторынка, а пессимистический – падение на 14%. Реализация того или иного сценария будет зависеть от того, как долго продлится дефицит электроники для автомобилей.

Кроме того, пандемия коронавируса, которая вспыхивает в разное время по всему миру, повлияет на рынок, усложнив синхронизацию автомобильных цепочек поставок. Как долго будет продолжаться стремительный рост цен на автомобили – фактор, который также играет значительную роль. Это в сочетании с инфляцией может привести к истощению покупательной способности населения.

При этом сегмент легковых автомобилей и сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) различаются по динамике продаж в Европе. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей в конце прошлого года упали на 18,1% по сравнению с концом 2020 года. Однако благодаря высоким продажам в первой половине прошлого года рынок LCV показал рост на 10,5%.

Ключевым фактором динамики автомобильного рынка в 2021 стал дефицит электронных компонентов. Продажи выросли в начале года, когда экономика восстановилась после первого года пандемии, но летом снова начали снижаться, поскольку автомобильные заводы не смогли удовлетворить спрос из-за нехватки чипов. При этом цены выросли.

По разным статистическим данным, в прошлом году средняя цена нового автомобиля увеличилась на 17%. Хуже всего то, что, по прогнозам, на фоне дефицита новых автомобилей тенденция роста цен сохранится. Глава AEB Томас Стерцель отметил, что автомобильной промышленности еще предстоит пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые логистические проблемы, связанные с перебоями в цепочке поставок.

Сегодня динамика авторынка определяется наличием коммерческих автомобилей, поскольку спрос сейчас превышает предложение. С учетом прогнозируемой ситуации в 2022 году улучшения дефицита автомобилей в ближайшее время не ожидается, поэтому Шерцель прогнозирует, что до конца года рынок повторит прошлогодний результат, но к ноябрю автомобильная промышленность будет «красной». Ожидается, что он не будет перемещен до конца года. Промышленность по-прежнему испытывает крайне ощутимый дефицит полупроводников, и пока непонятно, когда все вернется на круги своя.

По мнению многих экспертов отрасли, не следует ожидать быстрого решения проблемы дефицита, поскольку производственное планирование обычно переносится на несколько месяцев вперед. Можно прогнозировать, что в ближайшие 7-8 месяцев ситуация с предложением существенно не изменится.

Также ожидается, что в ближайшие несколько месяцев цена на новые автомобили вырастет в среднем еще на 5%. Для новых моделей LCV в худшем случае рост в 2022 году составит 1%. Оптимистичная версия развития рынка предполагает даже рост продаж лишь на уровне 5%. Однако это не относится к автомобилям, которые будут продолжать дорожать, и в то же время возникнет дефицит, что приведет к продолжающемуся падению продаж.

По материалам Укравтопром
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