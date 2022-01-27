Цены на золото растут из-за политической напряженности в мире — СМИ

1 февраля стоимость золота на мировых рынках увеличилась, преодолев отметку в 1 800 долларов за унцию, сообщает «Прайм».

Согласно данным торгов и комментариям аналитиков, цена на драгметалл подскочила на фоне напряженности на международной арене.

По состоянию на 06:40 по киевскому времени цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1801,4 доллара за тройскую унцию.

При этом мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,66%, до 22,54 доллара за унцию.

«Повышенная внешнеполитическая напряженность может поддержать спрос на актив-убежище, помогая смягчить „падение“ золота в свете ужесточения политики ФРС», — заявили аналитики Daily FX, передает Wall Street Journal.

Золото традиционно является ресурсом, который инвесторы предпочитают приобретать при возникновении сложных и сомнительных ситуаций.

В последнее время спрос на такие активы поддерживается видимой международной напряженностью, инициируемой высказываемыми опасениями по поводу войны между Россией и Украиной.

В центре внимания инвесторов также будут находиться заседания Европейского и британского центробанков в четверг. В случае повышения учетных ставок спрос на национальную валюту вырастет, а на драгоценный металл — снизится.