В Японии искусственный интеллект будет подсчитывать количество клиентов для бизнеса

Оператор мобильной связи SoftBank и Метеорологическая ассоциация Японии начали предлагать услугу прогнозирования числа клиентов с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом сообщает NHK.
Эта система, которая дает прогнозы, пользуясь данными смартфонов и метеорологическими сведениями, помогает в оптимизации бизнеса.
Фирмы используют данные функции позиционирования с десятков миллионов смартфонов. Кроме того, данная услуга учитывает такие показатели, как температура воздуха и сила ветра вблизи магазинов.
ИИ анализирует эти данные, составляя с результатами продаж в прошлом, чтобы предсказать поток клиентов на период до двух недель.
По словам компаний, во время испытаний, проведенных в аптеках, эта система продемонстрировала 93% точности.
Сотрудник SoftBank сказал, что компания хочет помочь улучшить эффективность бизнеса за счет того, что заказы продукции основываются на спросе, а график работы персонала – на количестве клиентов.
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