В Японии искусственный интеллект будет подсчитывать количество клиентов для бизнеса

Оператор мобильной связи SoftBank и Метеорологическая ассоциация Японии начали предлагать услугу прогнозирования числа клиентов с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает NHK.

Эта система, которая дает прогнозы, пользуясь данными смартфонов и метеорологическими сведениями, помогает в оптимизации бизнеса.

Фирмы используют данные функции позиционирования с десятков миллионов смартфонов. Кроме того, данная услуга учитывает такие показатели, как температура воздуха и сила ветра вблизи магазинов.

ИИ анализирует эти данные, составляя с результатами продаж в прошлом, чтобы предсказать поток клиентов на период до двух недель.

По словам компаний, во время испытаний, проведенных в аптеках, эта система продемонстрировала 93% точности.

Сотрудник SoftBank сказал, что компания хочет помочь улучшить эффективность бизнеса за счет того, что заказы продукции основываются на спросе, а график работы персонала – на количестве клиентов.