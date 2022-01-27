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Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов

Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов

Компания Sony Interactive Entertainment договорилась о покупке студии Bungie, известной по сериям видеоигр Halo и Destiny, сумма сделки — 3,6 млрд долларов.

Об этом сообщили обе стороны соглашения 31 января.

Отмечается, что студия продолжит выпускать игры самостоятельно — как дочерняя компания Sony.

«Bungie начинает путь к тому, чтобы стать глобальной мультимедийной развлекательной компанией», — говорится в сообщении студии.

В то же время глава подразделения Sony, отвечающего за PlayStation, Джим Райан сказал, комментируя соглашение о покупке 100% студии, что компания «приведет одну из величайших в мире студий разработки в семейство PlayStation».

По его словам, опыт разработчика видеоигр «в сочетании с высокововлеченным сообществом PlayStation» сделает партнерство «невероятно увлекательным дополнением».

В Sony заявили, что команда Bungie сосредоточится на долгосрочном развитии Destiny II и будет работать над расширением ее вселенной и созданием «совершенно новых миров в будущем».

При этом Bungie в результате сделки станет независимым дочерним подразделением Sony Interactive Entertainment и будет руководствоваться его советом директоров под председательством гендиректора студии Пита Парсонса.

Ранее Sony собрала под свой бренд ряд разработчиков, в том числе одного из создателей God of War — Valkyrie Entertainment, разработчика Returnal — Housemarque и других, пишет Reuters.

По итогам торгов 19 января капитализация Sony Group Corp. упала на 20 млрд долл. — акции компании упали на 13% после того, как кокурент — Microsoft — объявил о сделке на 69 млрд долл. о приобретении разработчика игр Activision Blizzard Inc.

По материалам Економічна Правда
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