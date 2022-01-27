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Украинцы могут получать налоговую скидку во время лечения от COVID-19

Украинцы могут получать налоговую скидку во время лечения от COVID-19

В Украине предусмотрена налоговая скидка на расходы на лечение COVID-19. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что нужно, чтобы вернуть часть потраченных средств.

Как сообщает «Адвокат Права», в налоговый кодекс Украины были внесены изменения, которые предусматривают, что по результатам 2021 и 2022 годов в налоговую скидку налогоплательщика в отчетном налоговом году расходы на лечение коронавирусной инфекции включаются в полном объеме.

В налоговую скидку входят:

  • приобретение лекарственных средств и/или изделий медицинского назначения, необходимых для лечения COVID-19,
  • расходы на вакцинацию для профилактики COVID-19,
  • расходы на уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), уплаченных страховщику-резиденту по договорам страхования на случай заболевания такого налогоплательщика и членов его семьи первой степени родства.

Как получить налоговую скидку. Налогоплательщику необходимо подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах граждан до 31 декабря включительно года, следующего за отчетным.

В налоговую скидку включаются осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, которые идентифицируют продавца товаров и лицо, которое обращается за налоговой скидкой, а также копиями договоров по их наличию, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров и срок оплаты за такие товары.

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Копии документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению плательщиком налога.

В случае если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов

По материалам Finance.UA
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