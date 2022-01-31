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Первый серийный 9-местный электросамолет прошел испытания двигателя

Самолет Alice, разработанный израильской компанией Eviation, прошел испытания двигателя в муниципальном аэропорту Арлингтона к северу от Сиэтла.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на РЖД Партнер.

Через несколько недель состоится его первый полет.

Благодаря 30-минутной зарядке Alice с девятью пассажирами сможет находиться в полете один час и преодолеть около 440 морских миль.

Максимальная крейсерская скорость самолета составляет 250 км/ч, или 287 миль в час, максимальная крейсерская скорость Boeing 737 составляет 588 миль в час.

Eviation разработала три версии прототипа: региональный вариант, представительскую версию и специализированную модель для грузовых перевозок.

Для тестов подготовлен региональный самолет. Представительский же салон имеет шесть пассажирских кресел для более просторного полета, а грузовой самолет вмещает 450 кубических футов груза.

Компания, специализирующаяся исключительно на электрических авиаперевозках, надеется, что электрические самолеты, способные вместить от 20 до 40 пассажиров, станут реальностью через 7–10 лет.

По материалам Центр транспортных стратегий
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