Первый серийный 9-местный электросамолет прошел испытания двигателя

Самолет Alice, разработанный израильской компанией Eviation, прошел испытания двигателя в муниципальном аэропорту Арлингтона к северу от Сиэтла.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на РЖД Партнер.

Через несколько недель состоится его первый полет.



Благодаря 30-минутной зарядке Alice с девятью пассажирами сможет находиться в полете один час и преодолеть около 440 морских миль.

Максимальная крейсерская скорость самолета составляет 250 км/ч, или 287 миль в час, максимальная крейсерская скорость Boeing 737 составляет 588 миль в час.

Eviation разработала три версии прототипа: региональный вариант, представительскую версию и специализированную модель для грузовых перевозок.

Для тестов подготовлен региональный самолет. Представительский же салон имеет шесть пассажирских кресел для более просторного полета, а грузовой самолет вмещает 450 кубических футов груза.

Компания, специализирующаяся исключительно на электрических авиаперевозках, надеется, что электрические самолеты, способные вместить от 20 до 40 пассажиров, станут реальностью через 7–10 лет.