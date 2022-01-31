Первый серийный 9-местный электросамолет прошел испытания двигателя

Самолет Alice, разработанный израильской компанией Eviation, прошел испытания двигателя в муниципальном аэропорту Арлингтона к северу от Сиэтла.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на РЖД Партнер.
Через несколько недель состоится его первый полет.
Благодаря 30-минутной зарядке Alice с девятью пассажирами сможет находиться в полете один час и преодолеть около 440 морских миль.
Максимальная крейсерская скорость самолета составляет 250 км/ч, или 287 миль в час, максимальная крейсерская скорость Boeing 737 составляет 588 миль в час.
Eviation разработала три версии прототипа: региональный вариант, представительскую версию и специализированную модель для грузовых перевозок.
Для тестов подготовлен региональный самолет. Представительский же салон имеет шесть пассажирских кресел для более просторного полета, а грузовой самолет вмещает 450 кубических футов груза.
Компания, специализирующаяся исключительно на электрических авиаперевозках, надеется, что электрические самолеты, способные вместить от 20 до 40 пассажиров, станут реальностью через 7–10 лет.
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