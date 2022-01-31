Китайский клон легендарного «Жука» выходит на рынок (фото)

На китайском автомобильном рынке вскоре будут запущены продажи нового электрокара ORA Ballet Cat.

Следует вспомнить, что презентация своего рода предшественника указанного детища китайского производителя состоялась в апреле прошлого года в рамках автосалона в Пекине. Процесс продажи рассматриваемого транспортного средства на автомобильном рынке Китая будет запущен 30 марта нынешнего года. Что касается стилистических особенностей данного автомобиля, то полностью копирует дизайнерский рисунок легендарного представителя немецкого автопрома под названием Volkswagen Beetle.

Готовящемся к появлению на рынке транспортном средстве принадлежит электрический мотор, который выдает 169 лошадиных сил. Сведений о дальности хода новинки пока нет.