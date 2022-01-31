Какие новые авто чаще всего покупали украинцы в январе: топ-10 марок

В январе 2022 украинцы приобрели и зарегистрировали 5,3 тыс. новых легковых машин. Если сравнивать показатели продаж новых автомобилей за аналогичный период 2021 года, то они упали на 7%.
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Топ-10 марок января 2022 года:
Что касается самой популярной модели, то бестселлером января 2022 года стал кроссовер Renault Duster в активе которого 516 регистраций.
В Украине этот автомобиль предлагается по цене 388 900 грн. Базовая версия кроссовера комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 лошадиных сил, 5-ступенчатой механической трансмиссией и системой переднего привода. Также кроссовер можно приобрести с 1,5-литровым дизельным мотором, который будет работать вместе с АКПП или «роботом» на 6 скоростей.
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