Какие новые авто чаще всего покупали украинцы в январе: топ-10 марок

В январе 2022 украинцы приобрели и зарегистрировали 5,3 тыс. новых легковых машин. Если сравнивать показатели продаж новых автомобилей за аналогичный период 2021 года, то они упали на 7%.

Читайте также: ТОП-5 лучших электромобилей на украинском рынке

Топ-10 марок января 2022 года:

Renault – 904 авто;

Toyota – 596 ед.;

Chery – 364 авто;

Hyundai – 303 шт.;

Skoda – 280 авто;

Peugeot – 248 шт.;

Nissan – 244 шт.;

Volkswagen – 242 шт.;

Mitsubishi – 196 шт.;

Kia – 188 шт.

Что касается самой популярной модели, то бестселлером января 2022 года стал кроссовер Renault Duster в активе которого 516 регистраций.

В Украине этот автомобиль предлагается по цене 388 900 грн. Базовая версия кроссовера комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 лошадиных сил, 5-ступенчатой механической трансмиссией и системой переднего привода. Также кроссовер можно приобрести с 1,5-литровым дизельным мотором, который будет работать вместе с АКПП или «роботом» на 6 скоростей.

Справка Finance.ua:

В прошлом году в Украине свою первую регистрацию прошли 8872 автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Доля новых автомобилей в этом количестве составила 14% (1224 шт.). Самым большим спросом в 2021 году пользовался автомобиль Nissan Leaf. С января по декабрь в Украине 121 автомобиль этой модели получили свои первые номера.

Эксперты назвали 5 ошибок при покупке подержанного авто. Если вы планируете ехать на осмотр автомобилей с пробегом самостоятельно, то вам будет полезно знать некоторые ошибки, которые допускают люди при выборе автомобиля.

Хотите купить новый автомобиль, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет Вам выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем наилучшие варианты

Сравнить и заказать кредит