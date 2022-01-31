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Когда внедрят растаможку авто в приложении «Дія»

Когда внедрят растаможку авто в приложении «Дія»

Министерство цифровой трансформации Украины ожидает запуска услуги растаможки автомобиля через “Дію” до конца текущего года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он добавил, что сейчас над этим работает парламент, поскольку для запуска требуются законодательные изменения.

Насколько известно, вся процедура растаможки авто будет производиться в автоматическом режиме. Владелец транспорта сможет через приложение «Дія» получить необходимые документы, подать их в электронной форме, оплатить таможенные платежи и завершить оформление в автоматическом режиме.

Эту долгожданную возможность анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль еще в мае 2021 года. Еще тогда он заявил, что подобные изменения заметно упростят этот продолжительный процесс и станут толчком к реформе таможни.

Денис Шмигаль поручил Министерству финансов и Минцифры поработать над проектом, и уже в середине сентября 2021 г. Кабмин принял постановление для предоставления возможности растаможки через Дію. Изменение в законе вступило в силу со 2 декабря, и сейчас эта функция находится в стадии тестирования, а эксперимент продлится до 31 декабря 2023 года.

По материалам Autoconsulting
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