Трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму

Объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2021 составил 1 343 млн долларов. Это на 12,6% больше, чем годом ранее – 1 193 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
Всего по данным НБУ за январь-декабрь 2021 года в Украину поступило 15 026 млн долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11 980 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-декабре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 6 890 млн долларов, что на 2 319 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4 571 млн долларов).
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