Услуги, которые вам могут навязать в банке

Часто в банке вместе с оформлением основной услуги вам могут предлагать оформить и дополнительные услуги, которые потребуют от вас дополнительных затрат за пользование ими.

Finance.ua узнал от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на что стоит обратить внимание, чтобы не тратить лишнего:

Страховка. Ее могут навязать клиенту в таких случаях: банк включает обязательную страховку определенной страховой компании к пакету услуг при получении кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании. Оформление полиса позволяет банку защититься от невозврата денег. Без страховки кредит могут просто не выдать.

Вы можете не заметить, что вам оформили страховку. Бывает, что люди подписывают договор о страховке в общем пакете документов, просто не подозревая об этом. Чтобы не попадать в такую ситуацию, внимательно читайте договор.

Страхование не является обязательным, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод средств или обмениваете валюту. Поэтому клиенты имеют право отказаться от страховки. Ведь банку запрещено требовать от клиента приобретения товаров или услуг как обязательного условия предоставления банковских услуг. Это норма статьи 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В таком случае навязывать страховку банк не имеет права, а вот простимулировать вас ее оформить – вполне. Допустим, предложить меньший процент. При долгосрочных кредитах экономия может быть значительной.

Но не спешите заключать договор с той компанией, которую предлагает вам банк. Обычно есть несколько аккредитованных страховых компаний, и цены у них могут существенно отличаться. Рассмотрите варианты и выберите самый выгодный.

СМС-информирование. Эта услуга полезна: она позволяет отслеживать состояние счета и заметить, если доступ к нему получили мошенники. Но сейчас у многих банков есть мобильные приложения, которые присылают push-сообщения. Они приходят на тот же телефон бесплатно (или платно – это лучше выяснить).

Кроме того, вы можете активно использовать не все счета, а значит, не нуждаться в информировании для них.

Автоплатеж. Это удобно, когда вам не нужно регулярно делать платежи вручную. Но хорошо, если вы соглашаетесь платить за эту услугу осознанно. Выясните стоимость услуги заранее.

Кредитная история. В банке вам могут предложить проверить кредитную историю за деньги. Один раз в год кредитная история предоставляется бесплатно. Для этого нужно обратиться в бюро кредитных историй, где хранятся записи. Все это можно сделать через интернет.

Комиссия за услуги банка. Банк не имеет права взимать комиссию за оформление заявки на открытие счета и в других подобных случаях. Брать деньги можно только за самостоятельные услуги – те, которые приносят дополнительную выгоду. Поэтому банки нередко предлагают что-либо еще в комплекте с другими операциями. Например, получить кредитную или дебетовую карту. По официальной версии, они выдаются в качестве бонуса. Но за обслуживание ненужного пластика, возможно, придется платить комиссию. Проверяйте это.

Комиссии. Комиссии за операции, без которых невозможно предоставить услугу, незаконны. Но есть и вполне законные комиссии. Например, вы решили внести досрочный платеж по ипотеке. Согласно договору, вы должны уведомить об этом банк. Но учитывайте, что этот акт доброй воли – оплачиваемая услуга. Навязанной ее называть не всегда правильно, но стоит иметь это в виду.