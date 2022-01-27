Украина получит 90 миллионов фунтов помощи от Великобритании

Британия анонсировала помощь для Украины в размере 88 млн фунтов в поддержку энергетической независимости и стабильности госуправления.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства Британии.
Такую помощь Британия анонсировала в преддверии визита премьера страны Бориса Джонсона в Киев.
Отмечается, что вместе с Президентом Владимиром Зеленским стороны будут обсуждать враждебные действия со стороны России и наращивание российских войск на границах с Украиной.
Эти 88 млн фунтов помощи (118 млн долларов) поступят на уменьшение зависимости Украины от российских энергоресурсов, заявили в британском правительстве.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро. ЕК планирует одобрить программу 1 февраля, после чего необходимо также одобрение Совета Европы и Европарламента.
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