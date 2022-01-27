Экономика Евросоюза за год выросла на 5,2%

В 2021 году валовой внутренний продукт еврозоны и всех стран Европейского Союза вырос на 5,2%.

По предварительным оценкам Евростата, в IV квартале ВВП в зоне евро вырос на 0,3% и на 0,4% в ЕС, что на 4,6% и 4,8% соответственно больше по сравнению с четвертым кварталом 2020 г.

При этом в четвертом квартале 2021 года сезонно скорректированный ВВП увеличился на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом.

В третьем квартале 2021 года ВВП в зоне евро вырос на 2,3% и на 2,2% в ЕС.

Согласно первой оценке годового прироста, в прошлом году ВВП вырос на 5,2% как в зоне евро, так и в ЕС.



График: Евростат

Среди стран ЕС самый высокий рост ВВП в четвертом квартале против предыдущего квартала показали Испания (+2%), Португалия (+1,6%) и Швеция (+1,4%).

Падение ВВП в четвертом квартале зафиксировано в Австрии (-2,2%), Германии (-0,7%) и Латвии (-0,1%).