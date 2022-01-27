Межбанк: валютная лихорадка продолжается

Тенденции по возврату котировок гривны к «докризисному уровню» сегодня только усилились. Начался этот процесс еще со второй половины прошлого четверга и продолжился в прошлую пятницу и в понедельник. Это еще раз говорит о психологической причине девальвации гривны в последние недели января. И ослабление напряженности можно только приветствовать. Стартовав с 28,57/28,59 гривен, что изначально было на 11 копеек ниже пятничного закрытия, уже к 11 часам доллар подешевел до 28,555/28,575 гривен, а к полудню и вовсе просел до 28,435/28,455.
При этом, Нацбанк после 11 часов вышел на торги и купил первые $ 30 млн по цене 28,45 гривен, а затем ушел. Ближе к 12 часам НБУ быстро выкупил еще $ 50 млн по 28,43 гривны и снова ненадолго ушел.
А затем уже окончательно выставил ценник покупки доллара по 28,41 гривны и простоял с ним почти до конца сессии. По оценкам наблюдателей, всего регулятор за сегодня купил порядка $ 200 млн. Неплохой результат, если учесть, что Нацбанк с начала января потерял почти $ 1,5 млрд резервов при тушении ажиотажа на рынке в моменты выхода нерезидентов из украинских ОВГЗ.
Благодаря активной скупке валюты, котировки доллара находились в пределах достаточно узкого коридора 28,405−28,415/28,425−28,435 гривен почти до 16 часов.
Но затем, рынок уже стал совсем малообъемным, все клиенты и банки уже закрыли свои сделки по завершению месяца и на единичных операциях курс просел до 28,37/28,39 к концу дня.
Таким образом, с учетом открытия межбанка сегодня существенно ниже пятничного закрытия, доллар с вечера пятницы по закрытие по состоянию на вечер понедельника потерял порядка 30 копеек. И после периода быстрой девальвации сейчас маятник явно качнулся в сторону укрепления позиций нацвалюты.
Просел до уровня 31,75/31,77 гривен к вечеру 31 января и евро, что тоже можно считать позитивным фактором для украинского валютного рынка.
Главные события 31 января на валютном рынке:
1). Доллар с утренних стартовых 28,57/28,59 гривен, что было изначально сразу на 11 копеек ниже вчерашнего закрытия — к концу дня подешевел еще на почти 20 копеек — до 28,37/28,39 гривен.
2). Нацбанк сегодня трижды выходил на торги. И купил в начале $ 30 млн по 28,45 гривен, затем еще $ 50 млн по 28,43 гривны, а затем до самого вечера выкупал валюту по 28,41 гривны. В итоге, по наблюдениям участников рынка выкупил всего около $ 200 млн.
3). Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,4735 гривен, а официальный курс на 1 февраля 2022 года установлен на уровне 28,4555 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,41 / 28,43
евро — 31,71 / 31,73
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1210 / 1,1212
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