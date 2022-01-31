Представлена новая версия самого популярного китайского электромобиля Wuling HongGuang MINI EV

Министерство промышленности и информационных технологий объявило о выпуске новой версии самого популярного китайского электромобиля — Wuling HongGuang MINI EV.
Согласно официальным данным, ёмкость аккумуляторной батареи нового HongGuang MINI EV была повышена до 26,5 кВт•ч, а запас хода увеличен до 280 километров по циклу CLTC. Оригинальная версия HongGuang Mini EV была оснащена аккумулятором на 13,9 кВт•ч с дальностью хода 170 км.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 3061 х 1520 х 1659 мм, при этом старая версия имеет габариты 2920 х 1493 х 1621 мм. Новая версия получила тот же дизайн, механические ручки управления кондиционером и механический ручник.
Фото: Mydrivers
Автомобиль получил электродвигатель с максимальной мощностью 30 кВт и пиковым крутящим моментом 110 Нм, что соответственно на 10 кВт и 15 Нм больше, чем у текущей модели.
Фото: Mydrivers
Согласно официальным новостям Wuling, по состоянию на 31 декабря 2021 года было продано более 550 000 этих автомобилей, из которых 426 452 единицы были проданы в 2021 году. Оригинальная версия стоила 4500 долларов, цена новой модели пока не сообщается.
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