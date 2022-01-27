Квартальные платежи по криптовалютным картам Visa выросли до $2,5 млрд

Международная платёжная система Visa сообщила о значительном росте использования криптовалюты на своей платформе в первом квартале 2022 финансового года. Владельцами криптокарт Visa было потрачено за три месяца более $2,5 млрд в долларовом эквиваленте на оплату товаров и услуг.

В своём выступлении на конференции, посвящённой финансовым результатам компании, гендиректор Visa Альфред Фрэнсис Келли-младший (Alfred F Kelly Jr) отметил, что показатель за квартал составляет 70 % от объёма криптовалютных платежей с использованием карт Visa за весь 2021 финансовый год.

Келли добавил, что возможности расчётов и платформы криптографического API были «ключевыми отличиями» Visa по сравнению с другими финансовыми системами, изучающими возможности использования криптовалюты для своих клиентов. Он отметил, что с компанией Visa сотрудничают более 65 криптовалютных платформ и бирж.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы быть ключевым партнёром, обеспечивающим возможность подключения, масштабирование, потребительские ценностные предложения, надёжность и безопасность, которые необходимы для роста криптопредложений», — подчеркнул гендиректор Visa.

Чистая выручка Visa за квартал достигла $7,1 млрд, что на 24 % больше, чем в аналогичном квартале 2021 финансового года, чистая прибыль (GAAP) выросла на 27 % до $4 млрд, прибыль на акцию — на 29 % до $1,83. Общий объём платежей компании увеличился на 20 %, а общий объём трансграничных платежей вырос на 40 %. Келли заявил, что «сильных результатов» компания добилась, в том числе, благодаря росту электронной коммерции, возобновлению трансграничных поездок и глобальному восстановлению экономики.