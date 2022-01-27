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Реформы, экономика и безопасность: послы G7 представили приоритеты сотрудничества с Украиной

Реформы, экономика и безопасность: послы G7 представили приоритеты сотрудничества с Украиной

Послы стран Большой семерки (G7) представили документ, в котором описаны приоритеты сотрудничества с Украиной на следующий год.

Соответствующий документ обнародован на официальной странице дипломатов в социальной сети Twitter.

Список разделен на три больших блока, которые обозначены как справедливые и устойчивые институты, процветающая экономика и безопасная страна. Эти блоки, в свою очередь, поделены на более мелкие подблоки.

Послы рассчитывают на то, что в Украине в 2022 году будет проведена судебная реформа. Среди приоритетов в сфере сотрудничества указана борьба с коррупцией путем надлежащего реформирования высшего совета правосудия и беспрепятственной работы Этического совета.

Дипломаты настаивают на проведении комплексных реформ Конституционного Суда, в частности, на прозрачном конкурсе судей КСУ и на реструктуризации Окружного административного суда Киева.

Кроме того, в G7 рассчитывают на реформирование офиса генпрокурора и ГБР.

По материалам ICTV
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