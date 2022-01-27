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СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняется

СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняется

Государственная система электронных платежей (СЭП) в этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Переход на режим 24/7 планируется 20 августа 2022 года одновременно с переходом на новое поколение СЭП. Оно будет работать на основе разработанных НБУ уведомлений по международному стандарту ISO 20 022.

Об этом директор Департамента платежных систем и инновационного развития Андрей Поддерегин рассказал в интервью изданию UCAP.io.

«ISO 20 022 стал стандартом платежных систем в современном мире. На нем начинают внедрять новые системы, на него переходят существующие. Делается это не просто ради замены технологии, а для новых возможностей для участников рынка. Во-первых, это позволит в будущем уменьшить расходы — на такой стандарт переходят система межбанковских сообщений SWIFT, платежные системы других стран. Использование единого стандарта создаст возможность для уменьшения количества технологий, которые надо поддерживать», — комментирует Поддерегин.

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Во-вторых, по его словам, можно будет обмениваться платежной информацией по единому стандарту не только в цепочке банк-СЭП-банк, как это было раньше, но и с клиентами банка.

«Клиенты, которые работают на зарубежных рынках, смогут использовать новый, уже понятный иностранцам стандарт сообщений для обмена с банками. Также в новом стандарте выделяется значительный блок структурированной информации о деталях платежа, что позволяет участникам, которым необходимо передавать такую информацию, сделать это в одном сообщении с платежом», — объясняет представитель Нацбанка.

Одновременно происходит переход на международные стандарты защиты информации, меняется технология наложения-снятия цифровой подписи. Это позволит банкам завершить автоматизацию наложения цифровой подписи и уменьшить расходы.

«Переход даст нам возможность отказаться от технологической остановки, которая необходима для начала нового дня. Во время проектирования нового поколения системы на основе ISO 20 022 было заложено бизнес-требование, что СЭП должна работать без остановки. Изменение архитектуры нового поколения СЭП позволяет избавиться от остановки выполнения операций, обеспечить мгновенный переход от текущего к следующему банковскому дню», — пояснил он.

По материалам Украинский капитал
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