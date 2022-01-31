ТОП-10 самых популярных товаров 2021 года: категории и средний чек

В 2021 году самым популярным товаром на платформе OLX стал диван. Его искали более полумиллиона пользователей. Велосипед также не потерял лидерскую позицию за год и был вторым наиболее частым запросом среди покупателей.
Тройку самых желанных товаров замыкает верхняя одежда, а именно — куртки. А вот «яблочный» смартфон, несмотря на ежегодную популярность, в 2021 году отдал пальму первенства бытовым и домашним товарам.10 самых популярных товаров по поискам на OLX в 2021 году:
Категории товаров, наиболее интересовавших украинцев в 2021 году:
Средний чек покупок за 2021 год (по категориям товаров):
5 самых дорогих товаров, проданных из OLX Доставка в 2021 году:
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