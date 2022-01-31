ТОП-10 самых популярных товаров 2021 года: категории и средний чек

В 2021 году самым популярным товаром на платформе OLX стал диван. Его искали более полумиллиона пользователей. Велосипед также не потерял лидерскую позицию за год и был вторым наиболее частым запросом среди покупателей.

Тройку самых желанных товаров замыкает верхняя одежда, а именно — куртки. А вот «яблочный» смартфон, несмотря на ежегодную популярность, в 2021 году отдал пальму первенства бытовым и домашним товарам.

OLX

Диван — 516 тыс. запросов;

Велосипед — 483 тыс.;

Куртка — 336 тыс.;

Холодильник — 324 тыс.;

Кухня — 309 тыс.;

Кровать — 296 тыс.;

Кроссовки — 288 тыс.;

Ноутбук — 287 тыс.;

Стол — 271 тыс.;

Айфон — 262 тыс.

Категории товаров, наиболее интересовавших украинцев в 2021 году:

Дом и сад — около 46 млн запросов;

Электроника — 43 млн;

Мода и стиль — 30 млн;

Товары для детей — 22 млн;

Хобби, отдых и спорт — 17 млн.

Средний чек покупок за 2021 год (по категориям товаров):

Электроника — 1 612 грн;

Хобби, отдых и спорт — 662 грн;

Мода и стиль — 632 грн;

Дом и сад — 628 грн;

Товары для детей — 414 грн.

5 самых дорогих товаров, проданных из OLX Доставка в 2021 году:

Видеокарта — 29 802 грн;

Игровой ноутбук — 29 512 грн;

Объектив — 29 507 грн;

Видеокамера — 28 990 грн;

TV-приставка — 28 525 грн.

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