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ТОП-10 самых популярных товаров 2021 года: категории и средний чек

ТОП-10 самых популярных товаров 2021 года: категории и средний чек

В 2021 году самым популярным товаром на платформе OLX стал диван. Его искали более полумиллиона пользователей. Велосипед также не потерял лидерскую позицию за год и был вторым наиболее частым запросом среди покупателей.

Тройку самых желанных товаров замыкает верхняя одежда, а именно — куртки. А вот «яблочный» смартфон, несмотря на ежегодную популярность, в 2021 году отдал пальму первенства бытовым и домашним товарам.

10 самых популярных товаров по поискам на OLX в 2021 году:
  • Диван — 516 тыс. запросов;
  • Велосипед — 483 тыс.;
  • Куртка — 336 тыс.;
  • Холодильник — 324 тыс.;
  • Кухня — 309 тыс.;
  • Кровать — 296 тыс.;
  • Кроссовки — 288 тыс.;
  • Ноутбук — 287 тыс.;
  • Стол — 271 тыс.;
  • Айфон — 262 тыс.

Категории товаров, наиболее интересовавших украинцев в 2021 году:

  • Дом и сад — около 46 млн запросов;
  • Электроника — 43 млн;
  • Мода и стиль — 30 млн;
  • Товары для детей — 22 млн;
  • Хобби, отдых и спорт — 17 млн.

Средний чек покупок за 2021 год (по категориям товаров):

  • Электроника — 1 612 грн;
  • Хобби, отдых и спорт — 662 грн;
  • Мода и стиль — 632 грн;
  • Дом и сад — 628 грн;
  • Товары для детей — 414 грн.

5 самых дорогих товаров, проданных из OLX Доставка в 2021 году:

  • Видеокарта — 29 802 грн;
  • Игровой ноутбук — 29 512 грн;
  • Объектив — 29 507 грн;
  • Видеокамера — 28 990 грн;
  • TV-приставка — 28 525 грн.

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По материалам Finance.UA
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