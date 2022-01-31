Американцы разработали «искусственный лист», улавливающий углекислый газ в 100 раз эффективнее других систем

Инженеры из Университета Иллинойса в Чикаго создали систему для очистки воздуха от углекислого газа (CO2), которая потребляет меньше энергии, чем светодиодная лампочка мощностью 1 Вт, и улавливает в 100 раз больше CO2, чем другие «искусственные листья». И делает это в реальной среде. Исследование опубликовано в журнале Energy & Environmental Science.
«Его можно масштабировать, модули можно добавлять или убирать для более точного соответствия потребностям и доступного использования в домах и классах, а не только в прибыльных промышленных организациях. Небольшой модуль размером с домашний увлажнитель может удалять более 1 кг CO2 в день, а четыре промышленных электродиализных стеллажа — более 300 кг CO2 в час», — сказал Минеш Сингх, доцент кафедры химического машиностроения в Инженерном колледже Университета Иллинойса в Чикаго и автор статьи.
Американские исследователи помести стандартную единицу искусственного фотосинтеза в прозрачную капсулу с водой и полупроницаемым внешним слоем. При попадании солнечного света на устройство, вода испарялась через «поры», а на ее место втягивался углекислый газ, который внутренний блок превращал в монооксид углерода. При этом CO можно добывать из устройства и использовать для производства синтетического топлива (делается из смеси CO и H2). Эта идея вполне могла бы заинтересовать Илона Маска.
Команда инженеров использовала недорогие материалы для интеграции электрически заряженной мембраны, которая действует как градиент воды и с сухой, и с влажной стороны. На сухой стороне органический растворитель присоединяется к захваченному углекислому газу и превращает его в концентрированный бикарбонат (пищевая сода), накапливающийся на мембране. По мере образования бикарбоната, отрицательно заряженные ионы притягиваются через мембрану к положительно заряженному электроду в растворе на водной основе на влажной стороне мембраны. Жидкость растворяет бикарбонат обратно в углекислый газ. Электрический заряд используется для ускорения переноса бикарбоната через мембрану.
Размер этой системы — с обычный городской рюкзак. Ее скорость захвата углерода по сравнению с площадью поверхности, необходимой для реакций — 3,3 ммоль в 1 час на 4 см2. Это более чем в 100 раз лучше, чем у других систем. При этом для питания реакции нужно 0,4 кДж/час электроэнергии. Авторы рассчитали, что стоимость 1 тонны углекислого газа будет 145 долл., что соответствует рекомендациям Министерства энергетики (200 долл. за тонну).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривенВчера, 12:02 - 1575 18
Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистииПозавчера, 16:05 - 6011 9
Ни у одного пункта обмена валют вы не увидите очереди - Новак о причинах девальвацииПозавчера, 21:01 - 3651 5
«Я бы их не трогал»: Марченко рассказал о борьбе с «зарплатными» ФЛППозавчера, 19:32 - 1653 5
Япония выразила готовность организовать поставки газа в ЕвропуВчера, 16:18 - 601 3
Пенсионная реформа-2022. «Слуга народа» объяснила, к чему готовиться работодателямВчера, 14:02 - 1856
Почему сумму гарантированного возмещения до сих пор не повысили - ответ ФГВФЛВчера, 16:02 - 1582 1
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривенВчера, 12:02 - 1575 18
Перерасчет пенсий: в марте выплаты вырастут минимум на 14%Вчера, 08:01 - 1310 2
Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в УкраинуВчера, 11:33 - 1220 3
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1470 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1011
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2399
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1245 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1035 1