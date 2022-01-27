НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 881 миллион

Национальный банк предоставил рефинансирование трем банкам на 881 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины сообщает, что
НБУ с IV квартала 2021 года прекратил проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу. Кроме этого, с 1 октября срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах была сокращена с 90 до 30 дней.
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