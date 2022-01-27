НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 881 миллион

Национальный банк предоставил рефинансирование трем банкам на 881 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины сообщает, что 28.01.2022 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 28 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 3-х банков на сумму 881 млн грн с процентной ставкой в размере 11,00% годовых», — говорится в сообщении.

НБУ с IV квартала 2021 года прекратил проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу. Кроме этого, с 1 октября срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах была сокращена с 90 до 30 дней.