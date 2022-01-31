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Microsoft: Windows 11 полюбилась пользователям и распространяется вдвое быстрее Windows 10

Microsoft: Windows 11 полюбилась пользователям и распространяется вдвое быстрее Windows 10

Microsoft в официальном блоге Windows рассказала о динамике развития Windows 11 с момента запуска и выделила несколько достижений ОС.

На сегодня по всему миру на платформе Windows работает более 1,4 миллиарда ежемесячно активных устройств, а общее время, проведенное пользователями в ОС, на 10% больше, чем до пандемии. Можно вспомнить, что в апреле 2021 года ОС Windows 10 преодолела рубеж в 1,3 миллиарда активных устройств во всем мире, а до этого Microsoft рассказывала об 1,5 миллиарда пользователей различных версий Windows.

Пользователи весьма «тепло»‎ приняли новейшую Windows 11 — например, в декабре 2021 года она обошла Windows 7 и стала второй по популярности платформой среди пользователей Steam. Теперь Microsoft заявила, что предложение по апгрейду до Windows 11 двигается с опережением первоначального плана на середину 2022 года и пользователи вдвое охотнее переходят на Windows 11, чем в своем время с Windows 8 на Windows 10.

Ссылаясь на исследование Canalys, Microsoft отмечает, что в 2021 году мировой объем поставок ПК превысил 340 миллионов — это на 27% больше, чем в 2019 году. Отдельно компания отмечает, что Windows 11 повышает вовлеченность пользователей: они проводят за работой с ПК на платформе Windows 11 на 40% больше времени, чем при использовании Windows 10.

Microsoft также называет Windows 11 самой высоко оцененной пользователями версией за всю историю Windows. При этом она скромно умалчивает о заметно повысившихся минимальных системных требованиях — обязательное наличие модуля TPM 2.0 и отсутствие поддержки не самых старых моделей CPU оставили немало владельцев систем Windows 10 без апдейта до Windows 11, тогда как Windows 10 в свое время была доступна почти каждому пользователю Windows 8.

Также можно вспомнить, что запуск Windows 11 не обошелся без проблем, особенно на системах с процессорами AMD — из-за ошибок в обновлении процессоры Ryzen теряли до 15% производительности, но, справедливости ради, разработчики пускай не с первого раза, но в относительно короткие сроки внесли необходимые исправления.

В Microsoft также заявили, что Windows 11 помогла в три раза увеличить посещаемость недавно обновленного магазина Microsoft Store. В следующем месяце Windows 11 получит крупное обновление — в ОС появится запуск Android-приложений (в тестовом режиме), доработанная панель задач, а также обновленные приложения «Блокнот» и Media Player.

По материалам ITC.ua
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