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Анонсирован смартфон Huawei Nova Y9a с выдвижной селфи-камерой

Анонсирован смартфон Huawei Nova Y9a с выдвижной селфи-камерой

Китайская компания Huawei анонсировала смартфон среднего уровня Nova Y9a под управлением операционной системы Android с фирменным пользовательским интерфейсом EMUI 10.1.

В аппарат установлен процессор MediaTek Helio G80. Чип содержит два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Mali-G52 MC2. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Новинка оборудована 6,63-дюймовым дисплеем формата FHD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Фронтальная 16-мегапиксельная камера выполнена в виде выдвижного модуля, прячущегося в верхней части корпуса.


Источник изображений: Huawei

Сзади установлена четверная камера. Она объединяет 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (120 градусов), 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены.


Источник изображений: Huawei

Есть адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой 40-ваттной подзарядки SuperCharge. Цена — около 420 долларов США.

По материалам 3dnews.ru
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