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Bentley построит роскошный жилой небоскреб (фото)

Bentley построит роскошный жилой небоскреб (фото)

Сообщается, что стоимость апартаментов Bentley Residences Miami стартует от 4,2 миллиона долларов США. Детали проекта пока не разглашаются, но есть предварительная информация, что он разработан Sieger Suarez Architects в сотрудничестве с собственной командой дизайнеров Bentley и будет построен на береговой линии Санни-Айлс-Бич.

Как будет выглядеть небоскреб от Bentley? По словам Bentley, здание будет состоять из 60 этажей и станет самой высокой жилой башней на береговой линии США.

Небоскреб будет иметь цилиндрическую форму и привлекательный фасад. Он также будет включать автомобильный лифт, как в башне Porsche.

Фирма также упоминает об автономности здания, но подробности об этом на раннем этапе неясны. Речь может идти, например, о наличии солнечных панелей на фасаде для частичного или даже полного обеспечения электроэнергией.

Интерьер здания будет состоять из 200 роскошных резиденций, обставленных высококачественными материалами и техникой. В каждом номере будет собственный балкон, собственный бассейн, сауна и душ на открытом воздухе. Окна обещают от пола до потолка — из них будет открываться вид на пляж. Также будет несколько общих удобств, включая тренажерный зал, кинотеатр, поле для гольфа и многое другое.

«Каждая резиденция, построенная с учетом потребностей владельцев роскошных автомобилей, будет иметь встроенный гараж на несколько автомобилей и запатентованный автомобильный лифт Dezervator, а также все самые желанные роскошные удобства и сервис мирового класса», — пояснили в Bentley.

Bentley Residences Miami планируют завершить в 2026 году.

По материалам Build Portal
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