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Украинцы начали активно искать новую работу: какие вакансии пользуются спросом

Украинцы начали активно искать новую работу: какие вакансии пользуются спросом

Украинцы в январе начали активно искать новую работу. Со второй половины первого месяца 2022-го число вакансий, с которыми ознакомились соискатели, увеличилось на 22% (по сравнению с декабрем).

Самой большой популярностью пользовались вакансии: охранник, уборщица, мерчендайзер, водитель такси, разнорабочий, продавец-консультант.

Об этом рассказала Елена Кирильевнина, представительница компании Jooble.

«Мы заметили, что активность соискателей начала расти во второй половине месяца, начиная с 15 января. Предполагаем, что это связано с тем, что люди вышли из новогодне-рождественских отпусков и каникул, и готовы с новыми силами искать работу», — пояснила эксперт.

Украинцев интересовала работа преимущественно в больших городах. Среди тех городов, где поисковых запросов в первый месяц года было больше всего — Сумы, Харьков, Днипро, Одесса, Львов и Киев.

Наибольшим спросом среди работников линейных и рабочих специальностей в январе пользуются вакансии, в которых предлагают гибкую оплату — например, почасовую или за смену. В топе поисковых запросов в январе такие вакансии: охранник, уборщица, мерчендайзер, водитель такси, разнорабочий, продавец-консультант.

В среднем украинцы в декабре зарабатывали 17,5 тыс. грн. В то же время в Киеве средняя зарплата достигла 26,7 тыс. грн (в прошлом месяце это почти тысяча долларов). Но здесь важно отметить, что уже в январе зарплаты значительно снизятся. Это связано с особенностью подсчетов.

Справка Finance.ua:

  • зарплаты ИТ-специалистов в Украине: среди наиболее популярных специализаций, кроме разработки и тестирования, наиболее активно за последние полгода росли зарплаты Product Managers (+$ 500 до $ 3500). А также специалистов по Data Science (+$ 380 до $ 2830), DevOps (+$ 300 до $ 3500), Business Analysis (+$ 265 до $ 2415), маркетинга (+$ 200 до $ 1400). Стали увеличиваться и зарплаты HR-специалистов (+$ 150 до $ 1200).

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Обозреватель
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