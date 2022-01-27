BMW представил авто, которое изменяет цвет по нажатию кнопки

BMW Group не перестает удивлять. Так всемирно известная компания представила новый автомобиль BMW iX Flow, главная изюминка которого в том, что он может изменять цвет, словно хамелеон. Правда, цветовая гамма представлена только двумя цветами черным и белым, которые могут миксоваться и смешиваться между собой.
Как сообщает портал «Комментарии», об этом пишет издание «DW».
Чтобы изменить цвет автомобиля, достаточно лишь нажать одну кнопку. Весь секрет в том, что автомобили используют электрофоретическую технологию. Таким образом, черный цвет меняется на белый и наоборот. Может быть даже сочетание двух цветов по всей поверхности кузова. BMW Group за основу новой модели взяла электрический внедорожник iX, официальная презентация которого прошла в прошлом году. Разработчики рассказывают, изменение цвета — это не только стильная новинка, но новая технология имеет практический аспект. Изменение цвета поможет при длительном путешествии, когда за окном высока плюсовая температура. Это поможет повысить эффективность и терморегулировку внутри автомобиля.
Разработчиком новой технологии является компания E-Ink, специализирующаяся на разработке технологий для электронных книг. Если же говорить более конкретно о том, как работает новая технология, то она включается через пленку, которой покрыт кузов авто. Эта плёнка содержит специальные пигменты, которые при электрической стимуляции поднимаются вверх, изменяя цвет кузова автомобиля.
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