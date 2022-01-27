0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

BMW представил авто, которое изменяет цвет по нажатию кнопки

BMW представил авто, которое изменяет цвет по нажатию кнопки

BMW Group не перестает удивлять. Так всемирно известная компания представила новый автомобиль BMW iX Flow, главная изюминка которого в том, что он может изменять цвет, словно хамелеон. Правда, цветовая гамма представлена только двумя цветами черным и белым, которые могут миксоваться и смешиваться между собой.

Как сообщает портал «Комментарии», об этом пишет издание «DW».

Чтобы изменить цвет автомобиля, достаточно лишь нажать одну кнопку. Весь секрет в том, что автомобили используют электрофоретическую технологию. Таким образом, черный цвет меняется на белый и наоборот. Может быть даже сочетание двух цветов по всей поверхности кузова. BMW Group за основу новой модели взяла электрический внедорожник iX, официальная презентация которого прошла в прошлом году. Разработчики рассказывают, изменение цвета — это не только стильная новинка, но новая технология имеет практический аспект. Изменение цвета поможет при длительном путешествии, когда за окном высока плюсовая температура. Это поможет повысить эффективность и терморегулировку внутри автомобиля.

Разработчиком новой технологии является компания E-Ink, специализирующаяся на разработке технологий для электронных книг. Если же говорить более конкретно о том, как работает новая технология, то она включается через пленку, которой покрыт кузов авто. Эта плёнка содержит специальные пигменты, которые при электрической стимуляции поднимаются вверх, изменяя цвет кузова автомобиля.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.